Auch Ärztekammer-Chef will Aus für Gratistests

Nach den Rufen aus einigen ÖVP-geführten Bundesländern sowie aus der niederösterreichischen Ärztekammer, die Corona-Tests in absehbarer Zukunft kostenpflichtig zu machen, stößt nun auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in diese Richtung: „Ich denke, jeder, der sich nicht impfen lassen und Veranstaltungen oder Restaurants besuchen möchte, sollte dann selbst für das Testen bezahlen“, sagte er im Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag.