So kommt man nun zum kostenlosen Corona-PCR-Test

Wo: Apotheken, die Antigen-prüfen, können künftig auch PCR-Tests anbieten. Auch wird es diese in den Teststraßen der Länder und wie bisher in Labors usw. geben. Die Aktion „Alles gurgelt“, die es in Wien und Linz gibt, wird ausgerollt. Ebenso wie die Apotheken werden demnächst auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihren Ordinationen kostenlose PCR-Tests anbieten.