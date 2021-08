Infineon setzt mit neuem Chipsatz auf AR-Brillen

Der deutsche Halbleiter-Spezialist Infineon, der in Österreich etwa in Villach in Kärnten stark engagiert ist, will sich mit einem neuen Chipsatz im vielversprechenden Geschäft mit Computerbrillen etablieren. Die am Montag vorgestellte Technologie zeichnet sich laut Infineon durch kleine Maße, wenig Gewicht und geringen Stromverbrauch aus.