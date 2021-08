Fünf Verletzte bei Crash von zwei Autos in Tirol

Bei einer Kollision zweier Pkw im Gemeindegebiet von Eben am Achensee (Bez. Schwaz) sind am Samstagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer dürfte beim Einbiegen in die Achenseestraße (B181) das Fahrzeug eines 48-Jährigen übersehen haben, der den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. Sämtliche Insassen - drei im Pkw des 53-Jährigen, zwei im Wagen des 48-Jährigen - wurden ins Spital gebracht. Die Pkw wurden erheblich beschädigt, so die Polizei.