Sturms „Landei“ strotzt vor Selbstbewusstsein

Und beim 4:1 zuletzt in Wolfsberg war das Innenverteidiger-Gespann außerdem als Torjäger erfolgreich, beide netzten per Kopf. „Damit hab ich mein Eigentor aus der letzten Saison ausgebügelt“, zwinkert der Jungspund. Im April traf er nämlich in seinem einzigen Spiel für die Bullen über die volle Distanz gegen den WAC ins eigene Tor. Dass Sturm noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten wird, kostet ihn nur ein Achselzucken. „Konkurrenz belebt das Geschäft.“



„Coole Stimmung“

Sportlich läuft’s für Affengruber, der bereits als Zwölfjähriger in den Bullen-Nachwuchs gewechselt ist, bislang top. Auch privat hat er sich schon akklimatisiert in Graz. „Das Navi brauch ich nimmer. Ich wohn’ in Puntigam, da ist’s schön ruhig. Ich bin ja doch ein Landei“, lacht der Defensivmann, der aus Wieselburg im schönen Mostviertel stammt.