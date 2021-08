Nur noch 7 Tage: Italien reduziert Quarantäne

Italien reduziert die Quarantäne-Tage für Geimpfte, die positiv auf das Coronavirus getestet werden. Die Isolierung soll künftig eine Woche dauern, Nicht-Geimpfte müssen weiterhin zehn Tage in Isolation ausharren. Weitere Maßnahmen im Land werden nicht ausgeschlossen, so könnte etwa eine Impfpflicht für Lehrpersonal eingeführt werden. Erwartet wird zudem, dass man ab dem 1. September nur noch mit Grünem Pass an Bord von Fernzügen, Flugzeugen und Fähren gehen wird können.