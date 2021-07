Italien prüft Impfpflicht für Lehrpersonal

Tausende Italiener bei Protestkundgebungen

Am Wochenende hat es in mehreren italienischen Städten nicht angemeldete Protestkundgebungen gegen den Grünen Pass, an denen sich Tausende Personen beteiligten, gegeben. Einige Demonstranten zeigten dabei einen gelben David-Stern, um den ihrer Ansicht nach diskriminierenden Aspekt des Grünen Passes hervorzuheben. Was von der Holocaust-Überlebenden und Senatorin auf Lebenszeit, Liliana Segre, verurteilt wurde.