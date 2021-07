Rufe nach Impfpflicht in Italien werden laut

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen wird in Italien derzeit über Verschärfungen der Maßnahmen debattiert. So soll in dieser Woche entschieden werden, ob der Grüne Pass verpflichtend für Restaurantbesuche in Innenräumen vorgelegt werden muss. Die Gastronomie wehrt sich jedoch heftig dagegen. Auch eine allgemeine Impfpflicht wird wieder zur Debatte gestellt.