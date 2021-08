Messehalle in wenigen Tagen gut gefüllt

Viel Platz für Großes

Der jüngste Teilnehmer ist 20 Jahre alt, der älteste 87. Es ist der Welser Josef Bauer, der bereits mit dem Großen Kulturpreis des Landes ausgezeichnet worden ist. Er arbeitet in der konzentrierten Atmosphäre an einer Serie von Zeichnungen. Wolfgang Maria Reiter, ebenfalls Welser, beschäftigt sich mit Schriftbildern. Drei Künstler aus Spanien sind in der Welt der Farben zu Hause und nützen es aus, Platz für ganz große Formate zu haben. Renata Valcik aus Litauen, eigentlich Bühnenbildnerin, baut an einer großen Installation aus Kleidungsstücken.