Alkohol-Skandal bringt nicht nur Katerstimmung

Grappa, Whisky, Bier. Getrunken wurde täglich ab sieben Uhr morgens. Und geraucht. So die Schilderungen eines Mitarbeiters des Krisenstabes, zugehörig zum Gesundheitsministerium, wo unter anderem die Erstellung des Grünen Passes verantwortet wurde. „Das alles mitten in der Pandemie, in der das Ministerium besondere Bedeutung erlangte“, betont der Mitarbeiter gegenüber der „Krone“ und bezeichnet die Zustände als „unerträglich“.