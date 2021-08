Insider: Alkoholexzesse im Gesundheitsministerium

Das Statement des Gesundheitsministeriums im Wortlaut:

Dem Gesundheitsministerium sind die beschriebenen Vorgänge und Behauptungen nicht bekannt. Das Ministerium nimmt die Vorwürfe aber sehr ernst und wird sich deshalb um eine umfassende Aufklärung in dieser Sache bemühen. Das Ministerium betont, dass es in diesem Zusammenhang klare dienstrechtliche Rahmenbedingungen gibt. So ist das Rauchen an den jeweiligen Dienststellen nur in extra ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Das Konsumieren von Alkohol ist während der Dienstzeit untersagt. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darüber bei Dienstantritt informiert und haben sich an diese Regeln zu halten.