Arbeiter (57) trennt sich in Baugrube Finger ab

Fataler Arbeitsunfall Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 57-jähriger Einheimischer klemmte sich in einer Baugrube in Terfens (Bezirk Schwaz) beim Verlegen von Rohren seine Finger ein. Zwei Glieder wurden dabei abgetrennt. Der Schwerverletzte musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.