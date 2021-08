Viele Produkte sind seit Corona deutlich teurer

*Aufgrund von Vorerhebungen hat die AK im Juli in den Online-Shops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller die Preise von 32 bis 33 preiswertesten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs sowie von 38 Marken-Lebensmitteln und 63 bis 106 Marken-Drogeriewaren erhoben. Zusätzlich wurden im Juni 2021 jeweils 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in zwei bis drei Filialen von Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Lidl und Penny erhoben.