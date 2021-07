Gestiegene Inflation frisst Wert vom Sparbuch auf

Dass die EU-Zentralbank weiter enorme Summen in den Kapitalmarkt drückt, heißt, „sie rettet die Wirtschaft mit Gelddrucken, die Sparer werden dafür geopfert“, so Experte Nikolaus Jilch von Agenda Austria. Zu Jahresende hatten die Österreicher 310 Milliarden Euro auf Sparbüchern, Konten oder in bar verfügbar – nicht oder minimal verzinst. Weitere 150 Milliarden Euro stecken in Lebensversicherungen und Pensionsvorsorgen, die ebenfalls immer weniger Ertrag abwerfen.