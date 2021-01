Immer mehr Wiener auf Sozialmärkte angewiesen

Immer mehr Wiener können sich die grundlegendsten Dinge wie Lebensmittel nicht mehr leisten. Ein maßgeschneidertes Hemd um 180 Euro pro Stück bleibt da nicht mehr als ein Traum. Die letzte Hoffnung für finanziell in Not Geratene sind die Wiener Sozialmärkte. Zwei davon werden vom Wiener Hilfswerk betrieben. „Die Filiale in Neubau gibt es seit 2008. Im vergangenen Jahr wurde auch ein SOMA in Penzing eröffnet“, so der Leiter der Sozialmärkte, Peter Kohls.