Normalität kehrt auf Tiroler Arbeitsmarkt zurück

Schub durch Öffnungsschritte

Für den kräftigen Beschäftigungsschub sorgten weitere bundesweite Öffnungsschritte, insbesondere jene im Tourismus. „Tirols Arbeitsmarkt befindet sich wieder auf einem erfreulichen Kurs. Wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Dennoch gilt es, weiterhin achtsam zu sein, was den Arbeitsmarkt betrifft: Denn noch immer sind insgesamt 13.121 Personen in unserem Land arbeitslos“, betont LH Günther Platter zu den neuesten Zahlen. Zu diesen knapp 13.000 Joblosen kommen noch 2160 Personen dazu, die aktuell in Schulung sind (im Vorjahresvergleich sind das um 600 Personen oder 38,5% mehr). In Summe sind also rund 15.300 Menschen in Tirol ohne Job.