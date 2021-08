Wegen Kinderlärm „Nerven verloren“: WEGA-Einsatz

Weil mehrere Kinder im Innenhof eines Mehrparteienhaus im Wiener Bezirk Döbling spielten und dabei ordentlich Krach machten, verlor ein 59-jähriger Bewohner am Sonntagabend laut eigenen Angaben die Nerven: Er brüllte die Kinder an. Da ein Zeuge deshalb die Polizei alarmierte und zudem von einer Drohung samt Messer sprach, rückte die WEGA an.