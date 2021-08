Prozessbeginn rund um Betrug mit Deutschkursen

Ein Nigerianer, der für einen anderen eine Sprachprüfung abgelegt haben soll, ist am Montag im Grazer Straflandesgericht nicht rechtskräftig zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Laut Richterin Michaela Lapanje war der 39-Jährige „ein Rädchen in einem groß angelegten Betrug“ mit gefälschten Reisepässen. Die vier Hauptangeklagten werden sich am 17. August verantworten müssen.