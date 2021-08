Bundesratspräsident Peter Raggl im Interview

Viele Bürger sehen den Bundesrat als überflüssig, weil er in ihren Augen zahnlos ist. Was sagen Sie dazu?

Erst muss man wissen, dass diese zweite Kammer der Bundesgesetzgebung fast alle neuen Gesetze begutachten muss. Wenn ein Gesetz des Nationalrates in Kompetenzen der Länder eingreift, haben wir nicht nur ein aufschiebendes, sondern ein absolutes Veto. Zusätzlich muss man wissen, dass die Entscheidungsfindungen bezüglich der Beschlüsse im Grunde bereits im Vorfeld im Klub oder in den Ausschüssen gefasst werden. Der Bundesrat ist in diese Gremien involviert. Das ist für den Bürger natürlich nicht sichtbar. In Zukunft wird es allerdings aufgrund der Mehrheitsverhältnisse bei den 61 Mandataren wohl öfters ein Veto geben: Die Regierung hat 30 Stimmen, SPÖ und FPÖ haben ebenfalls 30 und die Neos haben eine und die können das Zünglein an der Waage sein. Es ist und wird extrem spannend.