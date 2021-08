So schützen Sie sich im Urlaub vor Langfingern

Tipp 1 - Richtig verwahren

Grundsätzlich sollten die Wertsachen gerade im Urlaub immer möglichst nahe am Körper getragen werden. Pass und Geldreserven finden am besten in einer unter dem T-Shirt getragenen, flachen Bauch- oder Brusttasche Verwahrung. Frauen sollten eine Umhängetasche wählen, die sie quer über den Körper tragen, also nicht nur an einer Schulter lose hängend, sodass sie nicht rasch davongerissen werden kann. Als effektiv haben sich auch sogenannte Anti-Diebstahl-Taschen und -Rucksäcke erwiesen, also Taschen mit nur schwer zugänglichen Fächern, etwa an der Rückseite.