London ruft Schwangere dringend zur Impfung auf

Die britischen Gesundheitsbehörden haben angesichts des Vormarsches der Delta-Variante Schwangere aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Einen offenen Brief an schwangere Frauen, Hausärzte und Geburtshelfer veröffentlichte die leitende Hebamme des Gesundheitsdienstes in England, Jacqueline Dunkley-Bent.