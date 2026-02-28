Jeannine Rosner holt bei U19-WM Gold über 3.000 m

„Für den Mehrkampf hätte ich meinen eigenen Weltrekord um vier Sekunden unterbieten müssen, daher waren die 3.000 m die große Chance auf den Titel“, sagte Rosner. Sie wusste aufgrund der Leistungen der Konkurrenz von starken Zeiten. „Also musste ich es schnell angehen und versuchen, die guten Runden so lange wie möglich zu halten und der Plan ging auf“, ergänzte die Tirolerin.