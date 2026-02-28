Jeannine Rosner holt bei U19-WM Gold über 3.000 m

Österreichs Eisschnelllauf-Olympiastarterin Jeannine Rosner hat bei den U19-Weltmeisterschaften eine weitere große Talentprobe abgegeben: Die 19-jährige Tirolerin verteidigte in Inzell über 3.000 m ihre Goldmedaille erfolgreich. Am Freitag hatte sie über 1.500 m Silber geholt. Am Samstag kamen Bronze über 1.000 m und Silber im Mehrkampf dazu.
„Für den Mehrkampf hätte ich meinen eigenen Weltrekord um vier Sekunden unterbieten müssen, daher waren die 3.000 m die große Chance auf den Titel“, sagte Rosner. Sie wusste aufgrund der Leistungen der Konkurrenz von starken Zeiten. „Also musste ich es schnell angehen und versuchen, die guten Runden so lange wie möglich zu halten und der Plan ging auf“, ergänzte die Tirolerin.
Rosner bestreitet in einer Woche noch die Allround-Weltmeisterschaften der Elite in Heerenveen. Bei den Olympischen Spielen in Mailand war sie in vier Disziplinen angetreten und hatte mit Rang acht im Massenstart ihr bestes Resultat geliefert.
