Anteil der Delta-Variante schon bei 43 Prozent

Anteil der Delta-Variante in Wien am höchsten

Der Anteil der Delta-Variante am Wiener Infektionsgeschehen liegt laut Auskunft des medizinischen Krisenstabes der Stadt weiterhin bei etwa 60 Prozent. Nach Wien hat Niederösterreich mit 297 die meisten bestätigten Fälle der Delta-Variante. In Tirol wurden 219 Fälle, in Oberösterreich 203, in der Steiermark 176, in Salzburg 149, in Vorarlberg 125, in Kärnten 97 und im Burgenland 52 Fälle dieser Mutation registriert.