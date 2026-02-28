Olympiasieger Karl in Polen im Achtelfinale out

Halbe Sekunde Rückstand

Letzterer wurde im Achtelfinale zum Stolperstein für Karl. Der Doppel-Olympiasieger verlor das Duell gegen den 32-Jährigen klar um eine halbe Sekunde. Für Bormolini war es nach der Enttäuschung bei seinen Heimspielen eine gelungene Revanche. Auch für die anderen beiden ÖSV-Männer, die sich für das Achtelfinale qualifiziert hatten, kam gleich in diesem das Aus. Prommegger fehlte eine Zehntel und Obmann sechs Hundertstel. Damit ging erstmals seit langer Zeit ein Weltcup-Viertelfinale der Männer ohne Österreicher in Szene.