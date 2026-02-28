Ratajkowski lässt nach Gucci-Walk Hüllen fallen

Am Catwalk von Gucci hat Emily Ratajkowski am Freitag in einem silbernen Glitzer-Minidress alle Blicke auf sich gezogen. Für ihre Fans hatte sie nach ihrem Laufsteg-Auftritt aber noch eine pikante Überraschung parat ...
Denn nach ihrem Walk in Mailand ließ Ratajkowski auf Instagram alle Hüllen fallen. Die Splitternackt-Fotos teilte die 34-Jährige mit ihren Fans auf Instagram – und enthüllte dabei Pikantes.
Ratajkowski trägt Gucci auf der Haut
Denn eigentlich war sexy Emily ja hüllenlos, doch ihren Po zierte ein ziemlich aufreizender Bräunungsstreifen. Der hatte nämlich die Form des legendären Gucci-Strings mit Logo!
„Super sexy Party Girl“, kommentierte Ratajkowski den aufreizenden Post, der umgehend zahlreich gelikt wurde. Neben gleich zwei Schnappschüssen von ihrer nackten Kehrseite veröffentlichte die Model-Schönheit auch noch Fotos von ihrem Laufsteg-Auftritt und ihrem Gucci-Outfit.
Den Fans blieb bei so vielen nackten Tatsachen doch tatsächlich die Spucke weg. In den Kommentaren sammelten sich daher auch hauptsächlich Flammen-Emojis, die ausdrücken sollten, wie heiß sie ihr Idol finden.
Frisch verliebt
Kleiner Wermutstropfen: An diesem runden Gucci-Po darf sich nur einer erfreuen – Emilys Freund! Denn erst vor wenigen Tagen machte die Schönheit ihre Liebe zum französischen Filmregisseur Romain Gavras (44), der zuvor auch mit Popstar Dua Lipa liiert war, öffentlich.
Auf Instagram veröffentlichte Ratajkowski gleich mehrere Fotos mit ihrem Herzbuben. Unter anderem waren die beiden in der Bilderstrecke eng umschlungen oder beim Spaziergang im Schneegestöber zu sehen.
