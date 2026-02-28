„Reiz ist so groß – das will ich wieder spüren“

Ein Teilziel hat er jedoch erreicht. „Ich habe den ersten Step zurück gemacht“, sagte Schwarz. Der Kärntner hatte sich im Dezember 2023 als Gesamtweltcupführender auf der Stelvio das Kreuzband gerissen. Die Abfahrt übt auf ihn laut eigener Aussage nach wie vor einen extremen Reiz aus. „Die Geschwindigkeit, die Sprünge, der Adrenalinkick, den man kriegt, kann man fast nicht in Worte fassen. Das will ich wieder spüren.“ Die restliche Saison will der 30-Jährige Speed-Kilometer sammeln und auch Fortschritte in der Überwindungskunst machen. „Es ist doch sehr schnell und ein gefährlicher Sport. Aber der Reiz ist so groß, ich will wieder zurückkommen und werde alles dafür geben.“