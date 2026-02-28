Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marco Schwarz:

„Reiz ist so groß – das will ich wieder spüren“

Ski Alpin
28.02.2026 16:30
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Schwarz ist zurück auf den Abfahrtspisten dieser Welt. Im ersten Weltcup-Rennen dieser Ski-Disziplin seit seinem verhängnisvollen Sturz in Bormio 2023 schaute am Samstag in Garmisch-Partenkirchen nur Rang 29 heraus. „Ich habe mich irrsinnig gefreut auf diesen Tag. Es hat aber gar nicht so viel Spaß gemacht“, gestand Schwarz nach seinem Comeback. „Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, ich habe mich ein bisschen runtergeplagt.“

0 Kommentare

Ein Teilziel hat er jedoch erreicht. „Ich habe den ersten Step zurück gemacht“, sagte Schwarz. Der Kärntner hatte sich im Dezember 2023 als Gesamtweltcupführender auf der Stelvio das Kreuzband gerissen. Die Abfahrt übt auf ihn laut eigener Aussage nach wie vor einen extremen Reiz aus. „Die Geschwindigkeit, die Sprünge, der Adrenalinkick, den man kriegt, kann man fast nicht in Worte fassen. Das will ich wieder spüren.“ Die restliche Saison will der 30-Jährige Speed-Kilometer sammeln und auch Fortschritte in der Überwindungskunst machen. „Es ist doch sehr schnell und ein gefährlicher Sport. Aber der Reiz ist so groß, ich will wieder zurückkommen und werde alles dafür geben.“

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt feierte seinen 54. Weltcupsieg, Vincent Kriechmayr (r.) wurde Vierter.
Abfahrt in Garmisch
ÖSV-Negativrekord bei Schweizer Dreifachsieg
28.02.2026
„Maximal frustriert“
Hemetsberger: „So etwas macht einfach keinen Spaß“
28.02.2026
Ausgeschieden, aber:
Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte
28.02.2026
Nach 54. Weltcupsieg
Odermatt rechnet ab: „Leute, die wenig verstehen“
28.02.2026

Richtungsentscheidung steht bevor
Für ihn kündigt sich eine Richtungsentscheidung nach dem Saisonende an. Denn alle vier Disziplinen so zu bestreiten, dass auch Ergebnisse und die Punkteausbeute nach seinem Gusto sind, ist eine schier unlösbare Herkulesaufgabe. Gut möglich, dass die Abfahrt dem trainingsintensiven Slalom mit Saisonbeginn 2026/27 den Rang abgelaufen hat. Als Neunter (506 Punkte) ist Schwarz im von Marco Odermatt (1.485) angeführten Gesamtweltcup bester Österreicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
28.02.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
188.093 mal gelesen
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
106.268 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
82.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
3672 mal kommentiert
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Ski Alpin
Marco Schwarz:
„Reiz ist so groß – das will ich wieder spüren“
Ausgeschieden, aber:
Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte
Nach 54. Weltcupsieg
Odermatt rechnet ab: „Leute, die wenig verstehen“
Abfahrt in Garmisch
ÖSV-Negativrekord bei Schweizer Dreifachsieg
„Maximal frustriert“
Hemetsberger: „So etwas macht einfach keinen Spaß“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf