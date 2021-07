Abhängigkeit zwischen ÖVP/FPÖ und Novomatic

U-Ausschuss-Bericht umfasst rund 870 Seiten

Das Dokument umfasst rund 870 Seiten. Unterteilt ist der Bericht Pöschls in elf Kapitel, die sich den jeweiligen Untersuchungsgegenständen widmen. Den Anfang machen die Komplexe rund um Postenbesetzungen bei den Casinos Austria und der gesamte Glücksspielkomplex. Weitere Abschnitte betreffen die staatliche Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, die Austrian Real Estate GmbH und das Projekt „Edelstein“, also der angedachte Verkauf des Bundesrechenzentrums (BRZ) an die Post AG.