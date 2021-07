Arbeiter (27) stürzte auf spitze Baggerschaufel

Der Völkermarkter war mit Baggerarbeiten beschäftigt. Als er am Radlader ungewöhnliche Geräusche wahrnahm, stieg er in die Schaufel. Diese befand sich in rund zwei Meter Höhe. „Beim Versuch von der Schaufel zu springen, rutschte er aus, fiel mit seinem Oberkörper auf die Zähne der Schaufel und stürzte danach zu Boden“, schildert ein Polizist.