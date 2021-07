Vize-Weltmeister im siebenten Himmel

Saltos, Drehungen, Rotationen – wenn Norbert Winkler (19) seine Tricks mit dem Gleitschirm in den Himmel zaubert, stockt einem schon beim Zusehen der Atem! In diesem Trendsport gewinnt derjenige, der die besten Kunststücke am saubersten performt. Dann muss auch noch auf einem 4 x 4 m kleinen Floß im Wasser gelandet werden. „Das ist nicht einfach. Man kommt mit 70 km/h daher gebraust“, erklärt der Drobollacher, der eines der größten Talente im Paragliding-Sport weltweit ist.