„Count of Castle“: Schnellster Burgläufer gesucht

1,1 Kilometer, 265 Stufen und 140 Höhenmeter nehmen die 70 Teilnehmer beim „Count of Castle“, dem Turmlauf zur Burg Heinfels am Samstag in Angriff. Bereits vorab machte sich auch Skeleton-Weltcupsiegerin Janine Flock ein Bild von der Strecke und musste gestehen, dass diese es ganz schön in sich hat.