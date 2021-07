Bäume stürzten um: Biker rettet sich durch Sprung

Dank schneller Reaktion unverletzt

Plötzlich sah der 27-Jährige, wie drei riesige Fichten in seine Richtung umstürzten. „Geistesgegenwärtig sprang er vom Motorrad und konnte sich so in Sicherheit bringen. Eine umstürzende, zirka 25 Meter lange Fichte schlug direkt im vorderen Bereich des Motorrades auf und beschädigte dieses massiv“, so die Ermittler.