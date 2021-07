Mercedes EQXX soll unglaubliche Ziele erreichen

Der Fokus auf windschlüpfiges Design deutet sich auch in Details in der Front an. Luftöffnungen in der Fronthaube sowie ein flach anliegender Mercedes-Stern sind vermutlich als optische Referenz an die „C 111“-Serie aus den 70er-Jahren gedacht. Mit den damaligen Experimentalfahrzeugen ist es Mercedes mehrfach gelungen, Effizienzrekorde aufzustellen. Diese Rolle soll ab dem kommenden Jahr dem EQXX zugedacht sein, dessen technologische Fortschritte zudem in die Entwicklung neuer Fahrzeugarchitekturen des Konzerns einfließen sollen.