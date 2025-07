Tiroler köpfte Ziegenbock, weil er Stimmen hörte

„Befehlende Stimmen gehört“

„Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr“, gab der Mann, der derzeit in der Psychiatrie in Hall in Tirol untergebracht ist, zu Protokoll. Er habe damals „befehlende Stimmen gehört“, die ihn anwiesen, dass er den Ziegenbock schächten solle. „Ein Metzgermeister hat mir zuvor gesagt, dass das die schönste Methode ist“, sagte er. Die war aber eher zweifelhaft.