Der ÖFB-Cup als Hassliebe für den SCR Altach

Aus bei Unterklassigen

Seit 2019 – damals scheiterte Altach im Achtelfinale am LASK – waren stets unterklassige Gegner Stolpersteine: Donaufeld 2024/25 in der ersten Runde, Leoben 2023/24 im Viertelfinale, Admira 2022/23 in Runde zwei, Kalsdorf 2021/22 in Runde eins und die Vienna 2020/21 im Achtelfinale. Diese Unserie darf Altach am Samstag beim niederösterreichischen Cupsieger SC Hirschwang nicht fortsetzen. Der Klub, der erstmals im ÖFB-Cup antritt, spielt in der zweithöchsten Liga des Landes.