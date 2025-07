Tödliche Hitze in Apulien: 5 Tote an nur einem Tag

Drei Todesfälle schon zu Wochenbeginn

Bereits am Montag hatte es drei weitere Todesfälle gegeben:

In Porto Cesareo verstarb ein 79-jähriger Mann am Strand.

Ein 66-jähriger Unternehmer aus Ostuni brach auf seinem Boot in Savelletri zusammen. Ebenfalls am Montag verlor eine 19-jährige Frau aus Moldawien, die mit ihren Eltern Urlaub machte, in Ugento ihr Leben.

Bis zu 45 Grad in Sizilien erwartet

Die außergewöhnliche Hitzewelle, die derzeit weite Teile Süditaliens betrifft, wird von einem afrikanischen Hochdruckgebiet – genannt „Kamel“ – verursacht. Besonders in Sizilien werden laut Prognosen bis zu 45 Grad erwartet. Auch in Apulien, Kalabrien und der Basilikata sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen weiter steigen.