„Es ist niemand vor einer Suchtentwicklung gefeit“

In Kärnten verloren im Jahr 2024 zwanzig Menschen aufgrund von Drogenkonsum ihr Leben, 2014 waren es noch fünf. Am Montag wurde bei der Dreifaltigkeitssäule in Klagenfurt jener Menschen gedacht, die den Kampf gegen ihre Drogensucht verloren haben: Eine Schweigeminute im Kampf gegen Tabus und Stigmatisierung.