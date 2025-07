„Erfundener Elfmeter“ sorgt für Aufruhr und Tränen

England feierte am Dienstag vor 26.539 Fans in Genf einen 2:1-Sieg nach Verlängerung über Italien und trifft nun im Endspiel am Sonntag in Basel auf den Sieger des zweiten Halbfinales Deutschland – Spanien. Barbara Bonansea brachte den Außenseiter in Führung, Michelle Agyemang rettete die Engländerinnen in die Verlängerung (96.), wo Chloe Kelly per Elfer-Nachschuss (119.) die Entscheidung besorgte. Und diesen Elfmeter hätte es nach Ansicht vieler gar nicht geben dürfen. Nach einer harmlosen Flanke in den Strafraum kam es zu einem leichten Zweikampf zwischen Emma Severini und Beth Mead. Die Engländerin ging zu Boden und Schiedsrichterin Ivana Martinic zeigte auf den Punkt. Severini hatte kurz geklammert, doch den Ball hätte Mead wohl ohnehin nicht erreicht.