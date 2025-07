So kommen Sie mit Hund sicher durch die Kuhherde

Im Ernstfall Leine loslassen!

Aber, und das ist vielen nicht bewusst, im Fall eines Angriffs durch eine Kuhherde muss man den Hund sofort loslassen. So schwer es fällt – diese Entscheidung kann Leben retten. Kühe greifen in der Regel den Hund an, nicht den Menschen. Wenn der Hund frei ist, kann er ausweichen oder flüchten – ein angeleinter Hund zieht hingegen seinen Halter mit ins Zentrum der Gefahr.