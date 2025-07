Erstmals: Gericht verfügt Stadionverbot über „Fan“

Das Europa-League-Spiel zwischen SK Sturm und Atalanta Bergamo am 26. Oktober 2023 hatte am Montag für einen einschlägig vorbestraften Steirer (34) ein gerichtliches Nachspiel. Denn vor Spielbeginn sammelten sich zahlreiche „Schwarze“ am Vorplatz der Merkur Arena, die es offenbar auf die gegnerischen Fans abgesehen hatten, und vermummten sich.