Rechenzentren sollen bis 2030 komplett grün sein

Technologiekonzerne sollen ihre Rechenzentren nach Ansicht der Vereinten Nationen spätestens 2030 zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben. „Die Zukunft liegt in der Cloud“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag in New York. „Sie muss von der Sonne, dem Wind und dem Versprechen einer besseren Welt angetrieben werden.“