Nach Horner-Aus: Droht jetzt eine Kündigungswelle?

Nach dem Rauswurf von Teamchef Christian Horner sollte beim Formel-1-Rennstall Red Bull eigentlich wieder Ruhe einkehren. Doch davon kann derzeit keine Rede sein: Hinter den Kulissen in Milton Keynes brodelt es gewaltig. Wie der britische Journalist Matt Majendie in seinem Podcast „The Inside Track“ berichtet, hinterlässt der Abgang des langjährigen Teamchefs tiefe Spuren im Team. „Horner war eine sehr beliebte Figur im Team, quasi der Herzschlag. Die Leute haben teilweise 20 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und nun ist er nicht mehr da. Das hinterlässt Traurigkeit.“ Entsprechend groß sei die Unsicherheit darüber, was nun auf das Team zukommt – auch wenn Nachfolger Laurent Mekies dem Vernehmen nach viel Rückhalt genießt.