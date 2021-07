Nehammer: „Ungarn muss Grenze effizienter sichern“

„Das darf Ungarn nicht zulassen“

Diesbezüglich gibt es auch Kritik an Ungarn: „Hier sind viele Migranten unterwegs, von denen niemand weiß, wer sie sind. Das darf Ungarn nicht zulassen. Sie müssen sich ans EU-Recht halten und ihre Außengrenze effizienter schützen“, so Nehammer. Allein seit Samstag wurden auf rot-weiß-rotem Boden 229 Migranten aufgegriffen. In Neusiedl am See stoppten Beamte einen Lkw mit 28 Flüchtlingen.