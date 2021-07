Sollen Impfunwillige Corona-Tests selbst bezahlen?

In Deutschland hat SPD-Justizministerin Christine Lambrecht mit dem Vorstoß für Aufsehen gesorgt, dass sie eine allgemeine Impfpflicht zwar deutlich ablehnt, aber stattdessen Ungeimpfte künftig für ihre Corona-Tests selbst bezahlen sollen und diese „nicht mehr auf Kosten der Allgemeinheit“ gehen. Ähnliche Forderungen sind auch bereits in Österreich erklungen - zuletzt vom oberösterreichischen Ärztekammerpräsidenten Peter Niedermoser. Indes stoßen Vorschläge zu Einschränkungen für Ungeimpfte in Deutschland parteiübergreifend auf immer mehr Widerstand.