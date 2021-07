FP-Chef Haimbuchner schließt Impfpflicht nicht aus

Oberösterreich wählt in genau 62 Tagen! Während sich die ÖVP in Sachen Neuauflage einer Regierungspartnerschaft mit der FPÖ bedeckt hält, spricht sich der freiheitliche Landeschef Manfred Haimbuchner ganz klar für eine weitere Zusammenarbeit aus. Fakt: Dank des Proporzsystems, an dem der FPÖ-Chef keinesfalls rütteln will, werden die Blauen mit allen anderen Landtagsparteien ohnehin in der Regierung vertreten sein. Je nach Wahlausgang sind zwei oder wie derzeit drei Sitze möglich.