Bringt der Herbst das Ende der Gratis-Coronatests?

Während das Tempo bei der Durchimpfungsrate jetzt im ganzen Land sinkt, nimmt die Debatte über kostenpflichtige Corona-Tests langsam Fahrt auf. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigte diese in einem Interview am Sonntag zwar nicht an, schloss sie aber auch nicht aus. Über den Sommer bleiben die Tests jedenfalls gratis, sagte er und: „Im Herbst werden wir die Lage neu bewerten.“ Die SPÖ protestierte dennoch gegen die vagen Aussagen des Ministers.