Expertin fordert Impfpflicht auch für Friseure

Pocken als Beispiel für Erfolg der Impfpflicht

„Ohne Impfpflicht hätten wir die Pocken Ende der 1970er-Jahre nie ausgerottet“, so die Chefin der im Bundeskanzleramt angesiedelten Bioethikkommission. Ein autonomes Agieren der Bundesländer in dieser Frage halte sie für absurd. „Ich wüsste nicht, warum es epidemiologisch begründbar ist, dass es in einem Bundesland die Verpflichtung gibt und im anderen nicht“, findet Druml.