Eltern nicht daheim: Bub (3) zündet Bürosessel an

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können: In einer Wohnung in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) brach Sonntagnachmittag ein Brand aus. Ein dreijähriger Bub, der alleine mit drei anderen Kindern war, zündete in einem unbeobachteten Moment einen Bürostuhl an. Die Eltern waren laut Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Zum Glück war eine aufmerksame Nachbarin rasch zur Stelle …