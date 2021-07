Schwangere 17-Jährige: Tod durch Fremdverschulden

Die so schockierende Serie an Frauenmorden fand in Graz seine traurige Fortsetzung. Wie berichtet, wurde eine schwangere 17-Jährige in einer Wohnung im Bezirk Geidorf tot aufgefunden. Tatverdächtig ist der 19-jährige Kindsvater, ebenfalls aus Graz. Nun veröffentlichte die Polizei das Ergebnis der gerichtlich angeordneten Obduktion.