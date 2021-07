Junge Frau erstochen: Schere lag am Wickeltisch

Der nächste Frauenmord schockt Österreich: In Graz wurde am Dienstag eine schwangere 17-Jährige tot in ihrem Bett aufgefunden. In Hals und Nacken wies die Jugendliche Stichwunden auf, eine blutige Schere lag auf der Wickelkommode. Tatverdächtig ist der 19-jährige Kindsvater. Doch der leugnet. Es hätte zwar einen Streit gegeben, als er ging, sei Lara (Name von der Redaktion geändert) aber noch am Leben gewesen.