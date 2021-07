TSD: Nachzahlung von 140.000 Euro ans Finanzamt

Am 4. Oktober 2019 hat das Finanzamt Innsbruck mit einer Außenprüfung für den Zeitraum 2015 bis 2018 sowie einer Umsatzsteuernachschau für 2019 begonnen. „In den vorläufigen Prüfungsfeststellungen der Behörde hat diese in Zusammenhang mit der steuerlichen Beurteilung eines abgeschlossenen Geschäftsfalles zwischen der Berichtsgesellschaft und ihrer Alleingesellschafterin eine Umsatzsteuernachforderung in der Höhe von rund 725.000 Euro errechnet“, heißt es. Die Flüchtlingsgesellschaft sah diese Nachzahlung als nicht gerechtfertigt an.